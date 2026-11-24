Le Nasdaq et le S&P 500 reculent alors que la vague haussière liée à l'IA, portée par Nvidia, s'essouffle

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, les investisseurs se détournant des valeurs liées à l'IA après un rebond alimenté par Nvidia, l'attention se tournant vers les chiffres de l'inflation de cette semaine pour obtenir un indice définitif sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale avant sa réunion de décembre.

Le moral des investisseurs a encore été ébranlé par un article du Wall Street Journal indiquant que les États-Unis s’apprêtaient à augmenter les droits de douane sur la Chine et d’autres pays.

« Les cours du pétrole, la position restrictive de la Réserve fédérale, l’inflation… Le simple retour de Jensen Huang ne résout rien de tout cela. Cela résout peut-être la question à court terme de savoir qui va diriger Nvidia, mais cela ne résout rien d’autre », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

« Et je pense que cette petite part de réalité revient peu à peu à l’esprit des investisseurs. »

Ce recul fait suite à des hausses exceptionnelles enregistrées lundi, lorsque Jensen Huang a été réintégré à son poste de directeur général d’ NVDA.O , dans un revirement historique. L’action Nvidia avait bondi de 31,5 % lors de cette séance, ajoutant près de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise.

Mardi, le titre a reculé de 5,8 %, les investisseurs évaluant les implications de la réintégration de M. Huang, en se concentrant sur les risques politiques et de gouvernance liés à son retour.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également emboîté le pas après un bref répit lundi, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX reculant de 5,8 % après avoir progressé de plus de 14 % lundi.

Les entreprises de néocloud et de centres de données, qui avaient bondi lors de la séance précédente, ont cédé une partie de leurs gains . CoreWeave CRWV.O a reculé de 6,9 % , tandis qu’IREN IREN.O et Nebius NBIS.O ont perdu respectivement 9 % et 7,3 %.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a reculé de 2,4 %, entraînant l'indice de référence à la baisse.

En revanche, les valeurs défensives, notamment celles du secteur de la santé .SPXHC et des biens de consommation de base .SPLRCS , ont progressé, les investisseurs se réfugiant dans ces secteurs pour échapper à la tendance liée à l’IA. Les hausses enregistrées dans ces secteurs ont permis au Dow Jones .DJI de rester en territoire positif.

Avant le rebond de lundi, les actions liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

L'action d'Anthropic ANT.O a chuté de 6,9 % à 81,60 dollars, passant sous son prix d'introduction en bourse de 83 dollars, l'enthousiasme suscité par les débuts fulgurants de cette start-up spécialisée dans l'IA la semaine dernière s'étant estompé , l'introduction en bourse n'ayant pas réussi à raviver la confiance envers le secteur de l'IA .

L' AMZN.O d'Amazon a reculé de 0,5 % et celui d'Alphabet GOOGL.O a chuté de 1 %. Ces deux sociétés comptent parmi les principaux investisseurs d'Anthropic.

À 9 h 54 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 202,05 points, soit 0,41 %, à 49 797,36, le S&P 500 .SPX perdait 33,90 points, soit 0,47 %, à 7 203,27 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 291,32 points, soit 1,21 %, à 23 798,24.

S'ajoutant aux récents appels à la prudence lancés par les décideurs politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait d'indiquer la nécessité d'un resserrement de la politique monétaire.

Le rapport sur l’inflation PCE américain, qui sera publié mercredi, constituera la dernière publication de données importante avant la dernière réunion de l’année du Comité fédéral de l’open market (FOMC).

Les marchés monétaires indiquent que les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain et estiment qu’il existe une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base, contre zéro la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres titres en vue , Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 14 %, les investisseurs se concentrant sur la pression sur les marges malgré des perspectives nettement revues à la hausse pour l'exercice 2027.

Le distributeur à bas prix Dollar Tree DLTR.O a progressé de 10,1 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,02 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 6 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 141 nouveaux plus bas.