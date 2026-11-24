Le Nasdaq et le S&P 500 reculent alors que la vague haussière liée à l'IA, portée par Nvidia, s'essouffle

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, les investisseurs se détournant des titres liés à l'IA après un rebond alimenté par Nvidia, dans l'attente des chiffres de l'inflation avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Ce recul fait suite aux gains exceptionnels enregistrés lundi, lorsque Jensen Huang a été réintégré à son poste de directeur général d' NVDA.O , dans un revirement historique. L'action Nvidia avait bondi de 31,5 % lors de cette séance, ajoutant près de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise.

Mardi, le titre a chuté de 8,4 %, les investisseurs évaluant les implications de la réintégration de Jensen Huang, en se concentrant sur les risques politiques et de gouvernance liés à son retour.

« Les cours du pétrole, la politique restrictive de la Réserve fédérale, l’inflation… Le simple fait de ramener Jensen Huang ne résout rien de tout cela. Cela résout peut-être la question à court terme de savoir qui va diriger Nvidia, mais cela ne résout rien d’autre », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

« Et je pense que cette petite part de réalité est en train de revenir à l’esprit des investisseurs. »

D'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs ont suivi le mouvement, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX reculant de 9,2 % après avoir bondi de plus de 14 % lundi.

Les entreprises du secteur du cloud ont également cédé une partie de leurs gains de lundi, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O reculant chacune d’environ 13 %.

Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

L’action d’Anthropic ANT.O a chuté de 13,4 % à 76 dollars, bien en deçà de son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, l’entrée en bourse spectaculaire de cette start-up spécialisée dans l’IA la semaine dernière n’ayant pas réussi à raviver l’enthousiasme pour le secteur de l’IA.

Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , deux des principaux investisseurs d’Anthropic, ont chacun reculé d’environ 2 %.

L’indice S&P 500 des technologies de l’information .SPLRCT a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 3,4 %.

En revanche, les secteurs défensifs tels que la santé .SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS ont progressé, les investisseurs cherchant à se mettre à l'abri de la vague de ventes liée à l'IA, ce qui a contribué à maintenir à flot l'indice Dow Jones des valeurs vedettes.

Une enquête du Conference Board a révélé que la confiance des consommateurs américains avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis près de deux ans , dans un contexte d’optimisme concernant le marché du travail et l’économie à la suite des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

À 11 h 36 ( heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 41,97 points, soit 0,08 %, à 49 635,67, l’indice S&P 500 .SPX reculait de 86,66 points, soit 1,20 %, à 7 150,51 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC perdait 594,13 points, soit 2,47 %, à 23 493,83.

S'ajoutant aux récentes déclarations « hawkish » des décideurs politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait d'indiquer un resserrement de la politique monétaire.

Le rapport sur l'inflation PCE américain, qui sera publié mercredi, constituera la dernière publication de données importante avant la dernière réunion de l'année du Comité fédéral de l'open market (FOMC).

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain et estiment que la probabilité d’une hausse de 50 points de base est faible, contre zéro la veille.

Parmi les autres titres ayant influencé le marché , Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 15,7 %, les investisseurs se concentrant sur la pression sur les marges malgré des perspectives nettement revues à la hausse pour l'exercice 2027.

Ses concurrents Dell DELL.N et Super Micro Computer SMCI.O ont également reculé respectivement de 11,9 % et 8,4 %.

Le distributeur à bas prix Dollar Tree DLTR.O a progressé de 11,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,29 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,22 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 241 nouveaux plus bas.