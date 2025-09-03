Le Nasdaq et le S&P 500 progressent grâce à Alphabet, Apple et aux espoirs de baisse des taux d'intérêt, tandis que le Dow Jones s'effondre

*

Alphabet progresse après une décision de justice sur le navigateur Chrome

*

Macy's s'envole après une hausse de ses prévisions annuelles

*

Indices: Dow en baisse de 0,5%, S&P 500 en hausse de 0,1%, Nasdaq en hausse de 0,6%

(Mise à jour des transactions de l'après-midi) par Caroline Valetkevitch

Le Nasdaq et le S&P 500 étaient en hausse modérée dans les échanges de l'après-midi mercredi, Alphabet ayant bondi après qu'un juge américain se soit prononcé contre la scission de la société mère de Google et les investisseurs étant optimistes quant à une réduction des taux d'intérêt ce mois-ci.

Le Dow Jones était en baisse.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 8,7 % après la décision rendue mardi en fin de journée , qui permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs. Les actions d'Apple AAPL.O ont également augmenté, car la décision a également préservé les paiements lucratifs versés par Google au fabricant de l'iPhone.

Deux responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que les préoccupations relatives au marché du travail continuaient à les inciter à penser que des baisses de taux étaient à prévoir. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il pensait que la banque centrale devrait réduire ses taux lors de sa prochaine réunion. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré son opinion selon laquelle une réduction des taux est à l'ordre du jour, bien qu'il n'ait pas précisé dans quel délai elle pourrait avoir lieu. La Fed se réunit plus tard dans le mois.

"Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, a déclaré qu'il s'agissait évidemment d'un marché Google et Apple aujourd'hui, mais aussi d'un marché mixte.

Toutefois, a-t-il ajouté, "je ne pense pas que le mois de septembre sera aussi éprouvant qu'il l'est habituellement en raison du fait que l'on s'attend à ce que la Fed abaisse ses taux" Le mois de septembre est historiquement un mois faible pour le marché boursier.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 220,15 points, soit 0,49%, à 45 075,66, le S&P 500 .SPX a gagné 7,59 points, soit 0,12%, à 6 423,13 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 123,62 points, soit 0,58%, à 21 403,25.

Plus tôt, un rapport du Département du Travail a montré que les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis ont chuté plus que prévu en juillet et que l'embauche était modérée, ce qui est cohérent avec l'assouplissement des conditions du marché de l'emploi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders évaluent maintenant à 95,6 % la probabilité d'une réduction des taux en septembre, contre près de 92 % avant la publication des données.

Les investisseurs attendaient avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi.

Les actions de Macy's M.N ont augmenté de 17,4 % après que la société a relevé ses prévisions annuelles. En revanche, les actions du distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O ont chuté de 9,1%.

Sur le Nasdaq, 1 949 titres ont augmenté et 2 543 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,3 pour 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 80 nouveaux plus hauts et 93 nouveaux plus bas.