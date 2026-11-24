Le Nasdaq est en tête des baisses en début de séance, les titres liés à l'IA reculant

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LE NASDAQ EN TÊTE DES BAISSES EN DÉBUT DE SÉANCE, LES TITRES LIÉS À L'IA RECULENT

Les principaux indices de Wall Street affichent des résultats mitigés en début de séance ce mardi, les investisseurs prenant quelques bénéfices sur les titres liés à l’IA après la forte hausse de Nvidia la veille, tout en attendant les données sur l’inflation prévues plus tard dans la semaine, qui pourraient constituer un dernier indice sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Le moral des investisseurs n’est pas aidé par un article du Wall Street Journal selon lequel les États-Unis s’apprêtent à augmenter les droits de douane sur la Chine et plusieurs autres pays.

Le Nasdaq .IXIC est le plus touché par les ventes, reculant d’environ 1,5%, bien qu’il ait perdu jusqu’à 1,9% peu après l’ouverture.

En réalité, la situation est plus nuancée. La majorité des secteurs du S&P 500 .SPX sont en hausse, emmenés par celui de la santé .SPXHC , qui progresse de plus de 2%. Le secteur technologique .SPLRCT , quant à lui, est le plus faible, reculant d’environ 3% après avoir bondi de 9% lundi.

Les valeurs des semi-conducteurs constituent un frein majeur. Après avoir bondi de 14% lundi, l’indice PHLX Semiconductor .SOX cède plus de 7%. Nvidia NVDA.O , qui avait grimpé en flèche de plus de 31% lors de la séance précédente, recule d’environ 7%.

Le secteur des biotechnologies constitue toutefois une lueur d’espoir. L’indice Nasdaq Biotechnology .NBI progresse de plus de 3%, ce qui en fait l’un des secteurs les plus performants en début de séance.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10h10 (heure de l'Est).

EarlyTrade11242026

(Terence Gabriel)

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