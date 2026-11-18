Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse, les prévisions de Nvidia apaisant les inquiétudes liées à l'IA

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi après que les prévisions de chiffre d'affaires optimistes de Nvidia ont apaisé les inquiétudes concernant ce leader du secteur des puces électroniques et amélioré le sentiment à l'égard des valeurs liées à l'IA, dans l'attente du prix de l'introduction en bourse d'Anthropic.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont progressé de 2,6 % en pré-ouverture après que la société a annoncé mardi qu’elle tablait sur un chiffre d’affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 %. Les analystes tablaient en moyenne sur 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L’incertitude entourant les perspectives de Nvidia, suite au départ soudain de son ancien directeur général Jensen Huang la semaine dernière, avait ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA. Mardi, le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réembaucher Jensen Huang , alors qu’une campagne visait à le faire revenir.

“Nvidia aurait très bien pu retirer ses prévisions et fixer des objectifs moins ambitieux pour l’avenir… compte tenu de l’incertitude qui plane sur l’entreprise, mais au lieu de cela, elle a fait preuve d’une grande confiance envers les investisseurs et les employés inquiets”, a déclaré Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

Ces résultats et commentaires positifs ont également profité aux fabricants de puces concurrents. Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont progressé de 1,5 % à 2 %.

Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 2,9 % et 3,6 % , tandis que les entreprises liées aux centres de données, telles qu’IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O , ont enregistré des hausses comprises entre 3,7 % et 5 %.

Pour autant, M. Peters a déclaré que Nvidia se trouvait dans une situation où il fallait “faire ses preuves”, les investisseurs étant susceptibles d’examiner de près chaque évolution au sein de l’entreprise, ce qui pourrait maintenir le titre dans une fourchette étroite pendant un certain temps.

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention se porte désormais sur la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O prévue plus tard dans la journée, un test décisif de l’appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l’essor de l’IA.

Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars, ce qui constituerait la toute première introduction en bourse d’un développeur de modèles d’IA de pointe.

À 8 h 18 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 58 points, soit 0,11 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 14,5 points, soit 0,2 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 158,25 points, soit 0,58 %.

ZOOM SUR LA FED

Christopher Waller , membre de la Réserve fédérale , a déclaré mercredi à CNBC que la banque centrale devait soit relever son taux directeur d’un demi-point lors de sa réunion de décembre, soit signaler dans ses communications une réponse plus agressive face à l’inflation.

Les investisseurs scruteront le compte-rendu de la réunion d’octobre du Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui doit être publié plus tard dans la journée de mercredi, à la recherche d’indices sur l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders anticipent déjà presque entièrement une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain.

Plusieurs responsables de la Fed avaient exprimé la semaine dernière la nécessité de hausses de taux agressives après la publication d’un rapport sur l’inflation d’octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres en mouvement, l’enseigne de bricolage Lowe’s LOW.N a chuté de 4,2 % après que la société a annoncé des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations de Wall Street , tandis que l’enseigne de distribution Target TGT.N a reculé de 1,2 % après la publication de ses résultats trimestriels.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 4 , 8 % à l'occasion du lancement mondial de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI.