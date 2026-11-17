Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse alors que le secteur technologique se stabilise dans l'attente des résultats de Nvidia et de l'introduction en bourse d'Anthropic

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, s'apprêtait à ouvrir en hausse mardi, les valeurs technologiques ayant retrouvé pied, l'attention se tournant vers les résultats trimestriels de Nvidia et l'introduction en bourse très attendue d'Anthropic pour orienter les paris liés à l'IA.

Anthropic a maintenu la fourchette de prix proposée de 70 à 78 dollars par action pour son introduction en bourse aux États-Unis dans un document mis à jour mardi. La société devrait fixer le prix définitif mercredi et commencer à être cotée sur le Nasdaq le 19 novembre.

"Les signaux encourageants concernant la demande (pour les actions d’Anthropic) soutiennent sans aucun doute les marchés et contribuent à un rebond après ce qui a été une correction assez brutale et un réajustement des valorisations dans le secteur technologique", a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d’investissement chez Edward Jones.

Les investisseurs attendent également avec impatience les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , attendus après la clôture de la bourse, alors qu’ils évaluent les répercussions du départ soudain du directeur général Jensen Huang et son impact potentiel sur les marges et les sorties de trésorerie, compte tenu de l’influence démesurée de l’entreprise dans l’écosystème de l’IA.

L’action Nvidia a progressé de 1,2% en pré-ouverture. La société a perdu environ 410 milliards de dollars de capitalisation boursière après la démission de Jensen Huang la semaine dernière, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une femme d’affaires soupçonnée par les États-Unis d’espionnage pour le compte de Pékin.

Le conseil d’administration de la société n’envisage pas le retour de son fondateur au poste de directeur général, a rapporté Reuters, alors qu’une campagne visant à le réintégrer a reçu le soutien d’Elon Musk et d’autres personnalités de la Silicon Valley.

D'autres fabricants de puces ont également rebondi: Broadcom AVGO.O a progressé de 1,2% et Advanced Micro Devices AMD.O de 2%. Micron Technology MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont quant à elles gagné respectivement 1,2% et 4,2%.

Intel INTC.O a reculé de 1% après que Nvidia a réduit de 25% sa participation dans la société.

Neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 1,3% et 3%.

Les fabricants de produits photoniques Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O ont bondi respectivement de 8,8% et 5% après que Reuters a rapporté que l’administration Trump prévoyait de poursuivre ses efforts visant à bloquer les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données, malgré l’opposition des entreprises technologiques américaines.

À 8 h 22 (heure de la côte Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 354 points, soit 0,69%, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 7,25 points, soit 0,1%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 86,75 points, soit 0,32%.

Nvidia, SOX and SPX YTD

LES DÉCIDEURS DE LA FED S'EXPRIMERONT

Les investisseurs analyseront attentivement les déclarations des responsables de la Réserve fédérale Christopher Waller, Beth Hammack et John Williams plus tard dans la journée afin d’y trouver des indices sur les perspectives en matière de taux d’intérêt.

Plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre la semaine dernière que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire de hausse des taux plus agressive, compte tenu de l’aggravation des pressions sur les prix.

Selon le CME FedWatch, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4%) d’une hausse des taux de 25 points de base en décembre.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC), publié mercredi, sera également examiné.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, l’action JPMorgan JPM.N a légèrement reculé de 0,8% après que la société a annoncé que Bregje de Best, un cadre de l’entreprise, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.