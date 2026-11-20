Le Nasdaq devrait ouvrir en baisse alors que le recul d'Anthropic accentue les inquiétudes liées à l'IA

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse vendredi, les actions d'Anthropic ayant reculé après une entrée en bourse spectaculaire, sapant ainsi les espoirs que cette introduction en bourse stabilise un marché du secteur de l'IA déjà ébranlé par des inquiétudes liées aux valorisations , tandis que les signaux bellicistes émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les actions d’Anthropic ANT.O ont chuté de 13,5 % en pré-ouverture, après avoir bondi de plus de 17 % jeudi lors de leur entrée en bourse très attendue.

L’introduction en bourse de ce laboratoire d’IA et la publication cette semaine des résultats de Nvidia NVDA.O étaient considérées comme des tests décisifs pour déterminer si la confiance des investisseurs, déjà mise à mal dans le secteur de l’IA, pourrait se rétablir.

Mais aucun des deux n’a réussi à raviver l’enthousiasme après des semaines d’inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives en infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du « Liberation Day ».

“Les marchés entrent dans une phase plus défensive”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

“La forte demande en matière d’IA et le succès de certaines introductions en bourse ne suffisent plus à soutenir un appétit pour le risque plus général, alors que les investisseurs s’interrogent sur les valorisations, les coûts d’emprunt et les perspectives de rentabilité des entreprises.”

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont reculé de plus de 2 % chacun, tandis que Meta META.O a chuté de 4,5 % et Alphabet GOOGL.O a perdu 0,8 %. Amazon et Alphabet comptent parmi les principaux investisseurs d’Anthropic .

Nvidia a chuté de 3,7 %, les actions du fabricant de puces s'acheminant vers leur plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2008.

Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Marvell MRVL.O et Micron MU.O ont perdu entre 3,6 % et 7 %.

Les sociétés de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également reculé d’environ 6 % chacune.

Les titres des centres de données IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont chacun reculé d’environ 5 %.

À 8 h 41 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 235 points, soit 0,48 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 84,5 points, soit 1,17 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 574 points, soit 2,16 %.

À la clôture de jeudi, le Nasdaq .IXIC se situait à 13,6 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre, tandis que le S&P 500 .SPX enregistrait sa sixième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de baisses depuis avril 2024.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a gagné 3 points vendredi, franchissant la barre des 30 points pour la première fois depuis le 30 mars.

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a largement éclipsé une saison des résultats solides.

Sur les 462 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à mercredi, 83,5 % ont dépassé les prévisions de bénéfices des analystes , selon une analyse de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

L'INFLATION ET LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi que la Fed devra relever à nouveau ses taux d’intérêt en raison d’une inflation trop élevée.

Les marchés anticipent une probabilité de 9 4 ,2 % d'une hausse des taux d'intérêt par la banque centrale lors de sa prochaine réunion en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'attention se portera également sur le discours de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, prévu plus tard dans la journée.

Les chiffres des dépenses de consommation des ménages (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de précisions sur l’orientation de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d’un rapport sur l’inflation d’octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, l’action Intuit INTU.O a chuté de 9,7 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires et accepté de céder Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant.