Le Nasdaq bien orienté et le pétrole en net repli

(AOF) - Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. Aucune statistique économique d'importance n'est attendue en cours de séance. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de l'inflation en août. Du côté des valeurs, Apple et Alphabet ont été sanctionnées en Europe. Toujours dans le secteur technologique, Oracle a dévoilé des résultats solides et dominé le S&P 500. Le Dow Jones a cédé 0,23% à 40736,96 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,84% à 17025,88 points. Le pétrole a chuté alors que l'Opep est plus pessimiste sur la demande.

Double victoire pour la Commission européenne contre les géants de la tech : Apple devra restituer 13 milliards d'euros à l'Irlande et Google paiera une amende de 2,4 milliards d’euros pour abus de position dominante. En Bourse, l'action Apple a perdu 0,36% à 220,11 dollars tandis que le titre Alphabet, maison-mère de Google, a gagné 0,31% à 150,10 dollars. " Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour les citoyens européens et pour la justice fiscale ", s'est félicitée Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, à propos de la décision concernant Apple.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

La Cour de justice de l'Union européenne confirme l'amende de 2,4 milliards d'euros infligée à Google pour avoir abusé de sa position dominante en favorisant son propre service de comparaison de produits. Par décision du 27 juin 2017, la Commission avait constaté que, dans treize pays de l'Espace économique européen, Google avait privilégié, sur sa page de résultats de recherche générale, les résultats de son propre comparateur de produits par rapport à ceux des comparateurs de produits concurrents.

Apple

La Cour de justice européenne a confirmé la décision de la Commission européenne de 2016 : l'Irlande a accordé à Apple une aide illégale que cet État est tenu de récupérer. Selon les estimations faites par Bruxelles, l'Irlande aurait accordé 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux illégaux à la firme technologique américaine. En 2020, le Tribunal de l'Union européenne avait annulé la décision prise par la Commission, estimant que celle-ci n'avait pas suffisamment établi l'existence d'un avantage sélectif en faveur de ces sociétés.

Hewlett-Packard Entreprise

Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises Hewlett-Packard Entreprise a dévoilé un projet d’émission d’actions privilégiées convertibles pour 1,35 milliard de dollars. Cette opération permettra de financer une partie de l’acquisition de Juniper Networks pour environ 14 milliards de dollars. Elle avait été annoncée début janvier.

Oracle

Oracle est attendu en forte progression à Wall Street grâce à des résultats favorables. Au premier trimestre, clos fin août, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 21% à 2,93 milliards de dollars, soit 1,03 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,39 dollar, ressortant 6 cents au-dessus du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 7% à 13,3 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Tesla

Tesla est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a annoncé que l’Union européenne allait abaisser les droits de douane supplémentaires imposés pour ses modèles électriques fabriqués en Chine. Les surtaxes imposées à Tesla devraient être de 7,8% et non pas 9% comme prévu et celles imposées au chinois Geely de 18,8% au lieu de 19,3%. Cette décision intervient après la prise en compte des informations fournies par les entreprises: un taux maximal de 35,3% s'appliquera à SAIC et aux autres constructeurs qui ne coopèrent pas avec l'UE.