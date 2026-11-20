Le Nasdaq à nouveau dans le rouge, Anthropic n'apaise pas les craintes sur l'IA

L'écran du Nasdaq à New York. (Crédits: Adobe Stock)

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les titres technologiques pesant une nouvelle fois sur le Nasdaq, y compris Anthropic, qui recule de plus de 9% après une entrée en fanfare dans l'indice la veille, ce qui n'a toutefois pas suffi à dissiper les craintes des investisseurs sur l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a ouvert sur un recul de 56,12 points, soit 0,11%, à 49.040,94 points à, avant de se retourner à la hausse peu après. Il gagne 0,43% vers 14h39 GMT.

Dans les premiers échanges, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,48% à 7.141,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,19%, à 23.593,97 points.

Si l'introduction en Bourse du créateur des modèles Claude et les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O étaient considérés comme des tests décisifs de la semaine pour la confiance dans l'IA, ébranlée par des doutes concernant les dépenses, la réglementation et même des soupçons d'espionnage, les investisseurs semblent avoir conclu qu'ils n'étaient pas prêts à s'emballer outre mesure.

Aucun de ces deux événements n'a réussi à raviver l'optimisme, et les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Nasdaq se situe à environ 13% en dessous de son plus haut historique de clôture, atteint le 6 octobre dernier, et les principaux indices s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait annoncé une salve de droits de douane contre ses partenaires commerciaux.

Parmi les "hyperscalers", Amazon AMZN.O et Meta META.O perdent respectivement 1,3% et 3% dans les premiers échanges, tandis que les fabricants de puces, dont les performances dépendent des perspectives en matière d'IA, poursuivent sur la lancée des pertes de la veille : Nvidia cède près de 4%, Advanced Micro Devices AMD.O 6,9% et Broadcom AVGO.O 2,1%.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX recule à son tour de 3%.

L'indice VIX, ou "indice de la peur", qui sert à mesurer l'inquiétude des investisseurs, a par ailleurs atteint vendredi son plus haut niveau depuis plus de sept mois , tandis que les rendements obligataires chutent fortement, les opérateurs se tournant vers les titres d'État, considérés comme des valeurs refuges.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N4710N2

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)