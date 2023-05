Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client le Nasdaq : +2% ce vendredi, repart à l'assaut des 13.000Pts information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 19:12









(CercleFinance.com) - Dopé par Nvidia (un des plus gros 'surgissement' de capitalisation en 1 séance de l'histoire avec +190Mds$), le Nasdaq (+2% ce vendredi) repart à l'assaut des 13.000Pts et passe la barre des 24% de gain annuel (+30,4% pour le Nasdaq-100).

Le 'Composite' pourrait retracer d'ici quelques heures ou quelques séances le zénith des 13.130 du 15 août 2022 (il ne manque plus que 1%).

Le seuil d'inversion à la baisse se situe au niveau du support ascendant moyen terme qui gravite vers 12.200/12.230Pts (12.200 étant la résistance testée le 2 février dernier, ce qui est proche des 12.270 du 12/9/2022).





