Le Nasdaq 100 pourrait enregistrer une perte de 1 800 milliards de dollars, la victoire des démocrates faisant craindre un retard dans le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 3 et 4, mise à jour des prix dans l'ensemble du texte)

par Niket Nishant

L'indice Nasdaq 100 s'apprêtait à perdre la somme colossale de 1 800 milliards de dollars en valeur boursière jeudi, les investisseurs craignant que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ne ralentisse le rythme de l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle.

Cette déroute a marqué un revirement spectaculaire par rapport à la réaction initiale relativement modérée observée lors de la séance précédente, où l’indice, composé d’entreprises technologiques de premier plan, avait progressé dans l’espoir que la fin de l’incertitude liée aux élections puisse améliorer le sentiment général.

« Wall Street a cruellement besoin d’une bonne nouvelle concernant l’IA en ce moment », a déclaré Matthew Tuttle, fondateur et directeur général de Tuttle Capital Management. « Nous allons probablement connaître deux années de stagnation. Un gouvernement divisé, un climat politique tendu et très peu de lois adoptées. »

Les actions des entreprises de semi-conducteurs et de « néocloud », qui étaient à l’origine d’une grande partie des gains récents du marché, ont enregistré de fortes baisses pour la deuxième journée consécutive, en raison des craintes que les projets d’extension de centres de données, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ne subissent des retards.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 8,4 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois, entraîné par les pertes des poids lourds Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O .

Les « hyperscalers », qui avaient résisté à la vague de ventes de mercredi dans l’espoir qu’un ralentissement de la construction de centres de données puisse freiner les dépenses des géants de la tech en matière d’IA, ont également reculé. Amazon.com AMZN.O a perdu 2,5 % et Alphabet GOOGL.O 1,4 %.

Ces baisses suggèrent que les investisseurs commencent à anticiper la possibilité qu’une impasse politique et une surveillance accrue du développement des centres de données puissent ralentir l’un des principaux moteurs de croissance de Wall Street.

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30 % des augmentations prévues de la capacité des centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, soulignant ainsi la menace qui pèse sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

Les tensions politiques affectent le secteur de l’IA, qui était déjà fragile ces dernières semaines, en raison des inquiétudes liées aux sommes colossales investies dans cette technologie.

LES GAGNANTS DE L’IA S’EFFONDENT

CoreWeave CRWV.O , devenu le baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives en IA, a chuté de 12 %. Les écarts de crédit à cinq ans ont atteint un niveau record, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Nebius NBIS.O , une autre entreprise du secteur du « néocloud », a également chuté de 15,2 %.

Ces fortes baisses placent l’indice Nasdaq Composite .IXIC sur la voie d’une correction, c’est-à-dire une baisse de 10 % par rapport à son plus haut récent. Le Nasdaq 100 .NDX affichait en dernier lieu une baisse de 4,5 %.

« Le marché passe de la promesse de l’IA au prix de l’IA », a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

« Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences. »

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun chuté de plus de 14 %.

Cette baisse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a chuté d’environ 6 %, tandis que Constellation Energy CEG.O a reculé de 3 %.

Microsoft MSFT.O a reculé de 2 %. Selon Bloomberg News, la société renforce actuellement la supervision de certains projets de centres de données menés par Nebius, IREN et Nscale.

Par ailleurs, Qualcomm QCOM.O a plongé de 12 % après que les ventes trimestrielles de puces pour smartphones ont déçu les estimations de Wall Street.