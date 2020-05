Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le musée du Louvre se prépare à rouvrir le 6 juillet Reuters • 29/05/2020 à 16:52









PARIS, 29 mai (Reuters) - Le musée du Louvre, fermé depuis le 13 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi qu'il se préparait à rouvrir le 6 juillet prochain dans le cadre de la nouvelle phase du déconfinement mise en oeuvre par le gouvernement français. Le musée le plus visité du monde précise dans un communiqué http://presse.louvre.fr/?p=1063000195651?preview=true que le jardin du Carrousel, qui dépend du même établissement public, rouvrira dès samedi. Le jardin des Tuileries sera de nouveau accessible dimanche. De même, le musée du Louvre-Lens se prépare à une réouverture progressive: son parc et la Galerie du Temps seront accessibles gratuitement à partir de mercredi prochain; le 10 juin pour l'exposition "Soleils noirs" dont l'accès sera gratuit durant tout le mois de juin. (Christian Lowe, version française Henri-Pierre André, édité par Myriam Rivet)

