Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mozambique dit ne pas être informé des projets GNL d'Exxon/Total Reuters • 27/11/2020 à 16:02









MAPUTO, 27 novembre (Reuters) - L'Institut national du pétrole du Mozambique (INP) a déclaré vendredi ne pas avoir été informé de l'intention d'ExxonMobil XOM.N et de Total TOTF.PA de renégocier les termes de leur implication dans les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) qu'ils ont lancés dans le pays. Reuters, citant trois sources, a rapporté mercredi dernier que les deux groupes cherchaient à prélever davantage de ressources dans un gisement exploité en commun au Mozambique, qui est évalué à 50 milliards de dollars (41,8 milliards d'euros) afin de réduire les coûts. L'aval des autorités mozambicaines est nécessaire pour toute modification de l'accord de partage entre les deux groupes, qui stipule le volume de gaz prélevé. Sollicité par courriel sur le sujet, Carlos Zacarias, le président de l'INP, l'organe qui régit le développement énergétique au Mozambique, a déclaré qu'il n'avait "pas encore été informé" des discussions entre les deux géants pétroliers et qu'il n'avait pris part à aucune négociation. (Manuel Mucari; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.72% EXXON MOBIL NYSE -1.04%