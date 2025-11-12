Le mouvement haussier en Europe va s'essouffler

(AOF) - Les places européennes sont attendues en légère hausse ce matin à l’ouverture, soutenues, comme les indices américains, par la perspective de la fin d’un « shutdown » record aux Etats-Unis, qui devrait permettre principalement le retour des statistiques macro-économiques publiques et assurer plus de visibilité aux investisseurs. Le CAC 40, qui vient de reprendre 2,59% en deux séances, devrait toutefois voir son rallye haussier s’essouffler. Selon les futures sur indices, le principal indice parisien est attendu en progression d’environ 0,30% à l’ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Hermès(+3,69% à 2163 euros) a enregistré hier la deuxième plus forte hausse du CAC 40. Le principal indice parisien a notamment été tiré par le compartiment du luxe, LVMH s'étant adjugé 2,43% et Kering 2%, grâce notamment à la perspective d'une fin imminente du shutdown aux Etats-Unis après plus de quarante jours de paralysie.

Medincell

Medincell a annoncé hier l'évolution des fonctions du Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance. "Au cours des deux dernières années, elle a joué un rôle clé et déterminant au sein de l'équipe Medincell, contribuant de manière décisive à la définition initiale de la stratégie de développement du capital américain de l'entreprise et à l'avancement de ses initiatives transfrontalières", précise un communiqué de la société de licensing biopharmaceutique.

Spie

Spie a signé un accord portant sur l'acquisition de 89% du capital de la société allemande PIK AG. Basée à Berlin, cette dernière emploie environ 170 personnes et est spécialisée dans l'intégration et la maintenance de systèmes audiovisuels complexes, notamment pour les salles de conférence, amphithéâtres et salles de concert. Son portefeuille de services complet couvre l'intégration globale des technologies audiovisuelles et d'éclairage. L'an dernier, PIK a généré 42 millions d'euros de revenus et bénéficie d'une dynamique de croissance organique régulière et d'une base de clients solides.

TP (ex-Teleperformance)

Dans le rouge une grande partie de la séance d'hier, TP (+1,36% à 59,84 euros) a finalement terminé en zone positive. Le groupe a subi une dégradation de AlphaValue qui est passé d'Acheter à Conserver sur le titre. L'objectif de cours a été fortement réduit à 72,40 euros contre 95,50 euros précédemment.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre a augmenté de 0,3%, comme prévu, après une hausse de 0,2% précédemment. En rythme annuel, l'inflation s'est élevée à 2,3%, après +2,4% un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur +2,3%. En données harmonisées, les données ont révélé une augmentation mensuelle de 0,3% en octobre et de 2,3% en rythme annuel, conformément aux prévisions des analystes.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (-0,01%) face au billet vert et se négocie contre 1,1585 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé cette séance du 11 novembre sur une note favorable, la place parisienne en tête, sur fond de volumes limités, jour férié oblige. Les investisseurs sont dans l'attente de la levée de la fin du "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre. L'indice Zew allemand, qui mesure le sentiment des investisseurs, a déçu en novembre. A Londres, Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, a bondi en tête du footsie. Le CAC 40 a progressé de 1,25% à 8156 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 1,16% 5730 points.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont connu des fortunes diverses mardi. La perspective de la fin du « shutdown » aux Etats-Unis au cours de cette semaine devrait permettre de lever de nombreuses incertitudes, notamment macro-économiques. Le Dow Jones en a profité pour signer un nouveau record en clôture à 47 927,96 points, en hausse de 1,18%, le S&P 500 a également été soutenu avec un gain de 0,21%, à 6 846,61 points. Le Nasdaq Composite (-0,25%, à 23 4668,30 points) a, en revanche, été pénalisé par le repli de Nvidia dans un contexte d’aversion au risque pour les valeurs liées à l’IA.