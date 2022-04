Le mouvement de hausse des taux va-t-il se poursuivre au cours des prochains mois ?

(AOF) - Le mouvement de hausse des taux a été fort mais pourrait, à un degré certes moindre, encore se poursuivre au cours des prochains mois alors que la normalisation monétaire des banques centrales se mettra en place et que l’inflation pourrait rester soutenue. Tel est le pronostic d’Auris Gestion dans son « rendez-vous obligataire » d’avril.

Dans ce présent contexte, Auris Gestion privilégie toujours des durations courtes, même si elles pourront être allongées progressivement pour accompagner l'éventuelle remontée des taux ; et une faible exposition à la catégorie pure Investment Grade (hormis certaines stratégies spécifiques).

En parallèle, Auris Gestion préfère une approche sélective sur le segment du High Yield, en profitant d'un portage apparaissant particulièrement attractif et en scrutant toujours les caractéristiques techniques des émissions, et une exposition à la dette subordonnée sur des titres présentant un coupon et une notation élevés avec une maturité courte à moyenne qui présentent un couple rendement/risque jugé adéquat.

Enfin, Auris Gestion favorise une prise de bénéfices sur la dette d'Etat indexée sur l'inflation, en raison d'un moindre potentiel de hausse des anticipations d'inflation, notamment sur la partie courte de la courbe d'inflation.