Le moteur des bénéfices en Europe a encore de beaux jours devant lui

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LE MOTEUR DES BÉNÉFICES EN EUROPE A ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT LUI

UBS parie que ce sont les bénéfices, plutôt que la hausse des valorisations, qui feront grimper les actions européennes jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Le stratège Gerry Fowler prévoit que le STOXX 600 .STOXX atteindra 750 points d'ici fin 2027, soit un rendement total de 19% dividendes compris. La banque table sur une croissance du bénéfice par action (BPA) de 13%, supérieure aux prévisions consensuelles de 10%, grâce à une croissance plus forte des ventes et à l'amélioration des marges.

Le STOXX 600 s'échange actuellement autour de 661,5 points

La clé de cet optimisme réside dans ce que la banque suisse considère comme une reprise des bénéfices qui s’étend à l’ensemble de la région.

"La dynamique de l’IA s’est déplacée vers les entreprises qui développent leurs capacités", écrit le stratège, faisant valoir que la première vague de fournisseurs de centres de données investit désormais massivement pour accroître ses capacités de production. Cela devrait profiter aux entreprises européennes, dont la capitalisation boursière cumulée s’élève à environ 1 700 milliards d’euros.

UBS estime également que les dépenses publiques commencent enfin à se répercuter sur les bénéfices. "Les dépenses publiques se répercutent sur les bénéfices", ajoute Fowler, soulignant que les réévaluations des valeurs allemandes du secteur des infrastructures ne sont devenues positives qu’en juillet, un thème qu’il privilégie par rapport aux dépenses de défense.

Les banques constituent un autre secteur privilégié. Malgré une croissance plus forte des prêts et des rendements de capital généreux, UBS estime que les établissements de crédit restent bon marché et pourraient bénéficier d’une réévaluation.

UBS reste prudente vis-à-vis des valeurs de consommation, la confiance restant faible, mais estime que cela pourrait changer rapidement si l’emploi et les salaires se stabilisent. Pour l’instant, son conseil est le suivant: "Ne vous précipitez pas, mais guettez un ralentissement des révisions à la baisse pour acheter."

(Danilo Masoni)

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