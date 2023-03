Le moral des ménages allemands reste mitigé en mars (GfK)

Le moral des consommateurs continue de s'améliorer pour la sixième fois consécutive, augmentant de trois points pour atteindre -24,3, soit un plus haut depuis dix mois (-23,7 points en mai 2022), mais " la dynamique s'est sensiblement affaiblie " par rapport aux mois précédents. Pour l'Institut, la nouvelle hausse du moral des consommateurs peut être attribuée principalement à l'évolution positive des perspectives de revenus, même si le niveau des attentes en la matière reste bas.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.