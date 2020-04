Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le moral des investisseurs en zone euro au plus bas-Sentix Reuters • 06/04/2020 à 10:53









BERLIN, 6 avril (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro est tombé en avril à son plus bas niveau historique face à la perspective d'une grave récession liée à l'épidémie de coronavirus, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. Son indice de confiance pour la zone euro a chuté à -42,9 après -17,1 en mars. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -30,3. "La situation est (...) bien pire qu'en 2009", souligne Patrick Hussy, directeur de Sentix. "Les prévisions économiques actuelles sous-estiment le processus de contraction. La récession sera beaucoup plus forte et plus longue." Sentix a interrogé 1.173 investisseurs entre le 2 et le 4 avril. "Jamais auparavant le jugement sur la situation actuelle ne s'était effondré aussi brusquement dans toutes les régions du monde en un mois seulement", souligne Patrick Hussy. En Allemagne, l'indice du sentiment des investisseurs a reculé à -36,0 contre 16,9 en mars, au plus bas depuis mars 2009. L'impact de la crise est pour l'instant amorti par les mécanismes de chômage partiel dans la première économie d'Europe, ajoute Patrick Hussy, mais "ceux-ci n'ont qu'un effet de court terme et ne peuvent au mieux que retarder une réaction d'ajustement". (Paul Carrel, version française Marc Angrand)

