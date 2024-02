Le moral des dirigeants d’ETI rechute en février (Grant Thornton)

(AOF) - Les niveaux de confiance sont en net recul en février chez les patrons d’ETI (Entreprises de taille intermédiaire), après un rebond observé en janvier. C’est ce qu’annonce le groupe d’audit et de conseil Grant Thornton, sur la base de son "Baromètre des ETI" étude réalisée par l’Institut Opinionway du 24 janvier au 9 février 2024, auprès de 220 dirigeants. Seuls 80% des patrons se disent optimistes pour l’activité de leur entreprise, comme en octobre et novembre 2023, et la chute est abrupte dans les secteurs du commerce, de l'industrie et la construction.

Les patrons d'ETI invoquent la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi qu'une période de soldes décevante, en raison des arbitrages des consommateurs liés à la baisse de leur pouvoir d'achat.

L'optimisme des entrepreneurs pour l'économie française est également en fort recul à 44%, effaçant le rebond observé le mois précédent (56%) avec une chute particulièrement marquée pour l'industrie et la construction.

La confiance des patrons dans l'économie internationale repasse sous les 40%, a 38%.

À 19% les prévisions de recrutement dans les ETI s'améliorent légèrement en février. Seuls 2%des entreprises envisagent des réductions d'effectifs. Une large majorité (79%) des dirigeants prévoient toujours de maintenir le nombre de leurs salariés.