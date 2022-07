Le moral des chefs d'entreprise baisse légèrement en juillet

(AOF) - Le climat des affaires en France s’altère de nouveau un peu en juillet, a indiqué l'Insee. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, a perdu un point. À 103, il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). " Cette légère détérioration du climat des affaires au mois de juillet résulte principalement de la dégradation conjoncturelle dans les services et l’industrie ", a commenté l'institut national de la statistique.

Dans les services, le climat des affaires est pénalisé par le recul des soldes d'opinion sur les perspectives générales du secteur. Dans l'industrie, le climat des affaires s'assombrit, pénalisé par le recul des soldes sur la production passée et les carnets de commande.

Le climat de l'emploi se rétablit quelque peu en juillet 2022, après trois mois consécutifs de dégradation. L'indicateur synthétique a gagné deux points et atteint 109, bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). " Ce rebond résulte principalement de la bonne tenue des soldes d'opinion relatifs à l'évolution récente et à venir des effectifs dans les services (hors agences d'intérim), malgré un recul de ces mêmes soldes dans l'industrie manufacturière et le commerce de détail ", a commenté l'Insee.