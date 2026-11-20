information fournie par Boursorama avec AFP • 20/11/2026 à 17:04

Le montant levé par Anthropic monte à 91,6 milliards de dollars après une vente supplémentaire

( AFP / JOEL SAGET )

Le montant levé en Bourse par le géant de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a été porté à 91,6 milliards de dollars à l'issue d'une vente supplémentaire d'actions par les banques partenaires de l'opération, selon un communiqué publié vendredi.

Comme c'est la coutume, les établissements financiers chargés du placement des titres avaient la possibilité de vendre des actions additionnelles en cas de forte demande.

Elles ont donc cédé 147 millions de titres à 83 dollars pièce, en plus des 980 millions qui avaient déjà trouvé preneur, et permis ainsi à la start-up californienne de ramasser plus de 12 milliards de dollars complémentaires.

A l'issue de cette seconde vague, le montant collecté par Anthropic lors de son introduction en Bourse jeudi se porte à 91,6 milliards de dollars, auquel il faut ajouter 26 milliards provenant d'un placement privé auprès de grands acteurs de la tech, notamment Microsoft et Nvidia.

En ajoutant la trésorerie dont elle disposait déjà, l'entreprise se retrouve donc à la tête de près de 250 milliards de dollars de cash, une manne qui la place dans un cercle très restreint dans le monde.

Lors de l'entrée en Bourse, des actionnaires existants ont également revendu des titres, pour environ 1,9 milliard de dollars.

Le chiffre officiel du produit total de l'introduction atteint ainsi 93,5 milliards.

Il s'agit d'un record mondial, Anthropic éclipsant les 85,7 milliards levés par SpaceX en juin.