Le montant du Smic va augmenter d'au moins 2% en juin, selon l'Insee

En 2022, le Smic avait déjà augmenté en mai et en août, du fait de la hausse des prix.

En France, le pouvoir d'achat des travailleurs au Smic est protégé par un dispositif de revalorisation automatique qui assure que le salaire minimum progresse au moins aussi vite que les prix, pour les ménages les plus modestes.

(AOF) - Tandis que les prix des produits alimentaires vont grimper pour atteindre 15,4% sur un an en juin, le Smic, lui, devrait bénéficier d'une augmentation, « d'au moins 2% » en juin, d'après l'Insee. La hausse des prix des produits alimentaires dans les prochains mois explique en partie cette tendance à la hausse. A l'heure actuelle, le salaire minimum s'élève à un peu plus de 1709 euros brut, soit 1353 euros net.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.