Le ministre turc du Commerce exhorte l'UE à l'inclure dans les règles du “Made in Europe”

Exclure la Turquie des règles “Made in Europe” nuirait à l'industrie automobile européenne au lieu de la protéger, a déclaré jeudi le ministre du Commerce, Ömer Bolat, alors que les entreprises turques se battent pour avoir accès aux futures mesures d'incitation de l'UE.

L’Union européenne élabore actuellement un ensemble de mesures industrielles destinées à renforcer la compétitivité et à protéger l’industrie locale contre les importations à bas prix, notamment les voitures fabriquées en Chine qui gagnent en popularité à mesure que la région se tourne vers les véhicules électriques.

La Turquie, troisième marché d'exportation automobile de l'UE et site de production important pour des constructeurs tels que Ford F.N , risque d'être laissée pour compte , alors que la France et l'Allemagne s'efforcent d'adopter une définition du “Made in Europe” qui inclut les 27 États membres de l'UE et accorde un statut spécial au Royaume-Uni.

“Un scénario qui exclurait la Turquie du cadre “Made in EU” se traduirait par une baisse des nouveaux investissements en Turquie, un rétrécissement du marché pour les fournisseurs et les constructeurs automobiles européens, ainsi que par l’érosion progressive des chaînes de valeur intégrées développées au cours des trois dernières décennies”, a déclaré M. Bolat lors d’un événement sectoriel à Berlin.

Il a exhorté l’UE à reconnaître la “position unique” de la Turquie en tant que partenaire commercial, notamment son union douanière de longue date avec le bloc.

Zeki Şafak Ozan, membre du conseil d’administration de l’association turque des exportateurs automobiles OIB, a indiqué que l’objectif était de conclure les négociations avec l’UE d’ici la fin de l’année, mais que cela semblait irréaliste, évoquant plutôt le début de l’année prochaine.

“Nous frappons à presque toutes les portes possibles”, a déclaré à Reuters Yakup Birinci, président de l’association turque des équipementiers automobiles TAYSAD.