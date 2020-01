Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le ministre israélien de la Défense pour l'annexion des colonies Reuters • 29/01/2020 à 16:37









par Stephen Farrell et Ari Rabinovitch JERUSALEM, 29 janvier (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett s'est prononcé mercredi pour l'annexion de près d'un tiers de la Cisjordanie occupée et a chargé une équipe de la préparer, au lendemain de la présentation du plan de paix américain pour le Proche-Orient. Le texte présenté mardi par Donald Trump en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu propose de reconnaître cette souveraineté dans les colonies juives de Cisjordanie et la vallée stratégique du Jourdain, ce que les Palestiniens considèrent comme un feu vert à leur annexion. Il fixe en outre de nombreuses conditions à la création d'un Etat palestinien démilitarisé et sans continuité territoriale, dont la capitale ne serait pas Jérusalem, qu'il propose de reconnaître comme capitale indivisible de l'Etat hébreu, mais Abous Dis, hors des limites municipales de la Ville Sainte. "Hier soir, l'Histoire a frappé à notre porte et nous a donné une occasion unique d'appliquer la loi israélienne dans toutes les colonies de Samarie et de Judée, dans la vallée du Jourdain et de la mer Morte", a déclaré Naftali Bennett, utilisant les noms bibliques de la Cisjordanie. Le ministre, qui dirige le parti nationaliste Foyer Juif, a ordonné la formation d'une équipe chargée de faire appliquer la souveraineté israélienne dans toutes les colonies juives de Cisjordanie. On ignore si le gouvernement sortant, qui expédie les affaires courantes jusqu'aux élections du 2 mars, a la légitimité nécessaire pour procéder à une telle démarche. Le chef du gouvernement a quant à lui réitéré son soutien au plan de Donald Trump. "Nous ne contredirons en aucune manière le plan proposé par le président" américain, a-t-il promis mercredi. Pour Amir Peretz, président du Parti travailliste, il est hors de question de l'appliquer de façon unilatérale. "Il est plus que jamais clair que nous avons besoin d'une boussole diplomatique", a-t-il déclaré. LA GIFLE DU SIÈCLE Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, a quant à lui qualifié les propositions américaines de "gifle du siècle". Selon son conseiller Saeb Erekat, chargé des négociations de paix, ses auteurs ont simplement "copié-collé" le projet de Benjamin Netanyahu et des colons israéliens. "Il s'agit d'annexion, d'apartheid (...). Un feu vert a été donné hier à l'annexion de jure des colonies", s'est-il indigné. Jared Kushner, gendre de Donald Trump et principal architecte du plan, a ignoré l'hostilité de Ramallah. "Nous n'allons pas courir derrière les Palestiniens (...). On ne peut pas vraiment considérer les dirigeants palestiniens comme un gouvernement sérieux ou des négociateurs capables et compétents", a-t-il déclaré aux journalistes. "Ils feront ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire tout gâcher", a-t-il commenté. L'Autorité palestinienne, qui ne considère plus les Etats-Unis comme un "médiateur honnête" depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël en 2017 et le transfert de l'ambassade américaine dans la Ville Sainte, pourrait demander aux Nations unies de condamner le plan Trump-Kushner. (Avec Ali Sawafta à Ramallah, Nidal al-Mughrabi à Gaza, Rami Ayyub à Jérusalem et Michelle Nichols à New York, version française Jean-Philippe Lefief)

