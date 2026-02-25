Le ministre irakien déclare que West Qurna 2 pourrait augmenter sa production jusqu'à 800 000 bpj sous l'égide de Chevron

(Ajout d'éléments d'information dans l'ensemble du document)

Le champ pétrolier irakien de West Qurna 2 pourrait presque doubler sa production pour atteindre 750 000 à 800 000 barils par jour sous l'égide de Chevron

CVX.N , l'entreprise américaine ayant entamé des négociations exclusives pour reprendre les opérations de la société russe Lukoil, a déclaré le ministre irakien du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, à la chaîne de télévision kurde Rudaw.

- L'Irak a nationalisé le champ West Qurna 2 en janvier après que les sanctions américaines contre Lukoil LKOH.MM aient entravé sa capacité à opérer au niveau international.

- Ce champ, l'un des plus grands au monde, représente environ 10 % de la production pétrolière irakienne et 0,5 % de l'offre mondiale.

- Chevron a obtenu des droits de négociation exclusifs pendant un an pour reprendre le projet de la Basra Oil Company, qui en a temporairement pris le contrôle.

- Chevron a fait pression sur l'Irak pour améliorer les rendements de West Qurna 2", ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier.