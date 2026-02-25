Le ministre irakien déclare que West Qurna 2 pourrait augmenter sa production jusqu'à 800 000 bpj sous l'égide de Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le champ pétrolier irakien de West Qurna 2 produit actuellement environ 450 000 barils par jour et pourrait augmenter sa production entre 750 000 et 800 000 bpj lorsque Chevron reprendra les opérations, a déclaré le ministre irakien du pétrole à Rudaw mercredi.