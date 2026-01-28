Le ministre de la santé Kennedy nomme 19 nouveaux membres au comité consultatif américain sur l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 2 à 4)

Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a nommé mercredi 19 nouveaux membres à un comité fédéral chargé d'orienter la politique nationale en matière d'autisme, affirmant que le groupe contribuera à faire avancer la recherche et à améliorer les soins aux personnes atteintes d'autisme.

Le Comité interagences de coordination sur l'autisme (IACC) réunit des fonctionnaires, des scientifiques et des membres du public pour donner des conseils sur les priorités de recherche et les services, a indiqué l'agence. Le comité aide également à coordonner le travail des agences fédérales.

Selon M. Kennedy, ces nouvelles nominations reflètent la volonté du président Donald Trump d'actualiser la manière dont le gouvernement étudie et traite l'autisme. Il a déclaré que l'administration souhaitait soutenir une "science rigoureuse" et appuyer de nouvelles approches en matière de diagnostic, de traitement et de prévention.

"Le président Trump nous a demandé de faire entrer la recherche sur l'autisme dans le XXIe siècle", a déclaré M. Kennedy dans un communiqué. Il a ajouté que les nouveaux membres sont des spécialistes expérimentés qui "apporteront les réponses que les Américains méritent."