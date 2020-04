Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le ministre brésilien de la Santé limogé Reuters • 16/04/2020 à 23:18









BRASILIA, 16 avril (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé jeudi son ministre de la Santé avec lequel il était en désaccord au sujet de la lutte contre le coronavirus. Luiz Henrique Mandetta a annoncé sur Twitter que le chef de l'Etat l'avait informé de sa mise à l'écart. Les deux hommes se sont affrontés pendant des semaines au sujet des mesures de confinement, que Jair Bolsonaro a jugées inutiles et économiquement néfastes face une crise sanitaire, selon lui, exagérée. Luiz Henrique Mandetta sera remplacé par l'oncologue Nelson Teich, a précisé le président. (Lisandra Paraguassu, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.