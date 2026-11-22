Le ministre des Transports, Sean Duffy, a déclaré dimanche que le trafic aérien américain reviendra à la normale d’ici la fin de la journée de lundi, plus d’une semaine après que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a imposé une interdiction de décollage à l’échelle nationale.
« Il faut un certain temps aux compagnies aériennes pour réorganiser l'ensemble de leurs équipages et de leurs appareils. Nous allons commencer à constater une amélioration dès aujourd’hui, mais je pense que la situation reviendra à la normale dès demain », a déclaré M. Duffy lors d’une interview dans l’émission "Meet the Press" de NBC.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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