Le ministre des Transports, Sean Duffy, a déclaré dimanche que le trafic aérien américain reviendra à la normale d’ici la fin de la journée de lundi, plus d’une semaine après que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a imposé une interdiction de décollage à l’échelle nationale.

« Il faut un certain temps aux compagnies aériennes pour réorganiser l'ensemble de leurs équipages et de leurs appareils. Nous allons commencer à constater une amélioration dès aujourd’hui, mais je pense que la situation reviendra à la normale dès demain », a déclaré M. Duffy lors d’une interview dans l’émission "Meet the Press" de NBC.