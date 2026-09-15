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Le ministre américain des Finances attribue la hausse des taux obligataires à des « problèmes mondiaux »
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré mardi que la hausse des rendements obligataires était due à des « problèmes mondiaux », sans toutefois donner plus de précisions sur les causes spécifiques.

Les propos de M. Bessent, tenus devant la presse avant une audition au Congrès, interviennent alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint mardi des sommets qui n'avaient plus été observés depuis 2007.

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