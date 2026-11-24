Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a qualifié mardi Nvidia NVDA.O de « bonne entreprise citoyenne » et a déclaré que si le fabricant de puces faisait l'objet d'une enquête pénale, ce ne serait pas le message que l'administration Trump souhaiterait transmettre au public.

« Je n'ai aucune raison de me présenter ici pour affirmer que Nvidia n'est pas une entreprise citoyenne exemplaire », a déclaré M. Blanche aux journalistes lors d'une conférence de presse.