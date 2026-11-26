Le ministère polonais de la Défense signera vendredi un accord avec Palantir Technologies Inc. PLTR.O en vue d'acquérir un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter les processus décisionnels, a annoncé jeudi le ministère.
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Aucun autre détail concernant cet accord n’a été fourni dans le communiqué
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La Pologne a entamé sa coopération avec Palantir en 2025, lorsqu’elle a signé un protocole d’accord portant sur l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et la cybersécurité
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