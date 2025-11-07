Le ministère de la Justice enquête sur les prix du bœuf auprès des conditionneurs de viande, selon le procureur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte des prix du bœuf au paragraphe 2, les commentaires du ministère de la justice et des fonctionnaires de l'agriculture aux paragraphes 6 et 7) par Jody Godoy et Tom Polansek

Les États-Unis enquêtent sur les entreprises de conditionnement de la viande, a déclaré le procureur général vendredi, après que le président Donald Trump a déclaré que les pratiques de l'industrie font grimper le prix du bœuf.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records en 2025 après qu'une sécheresse de plusieurs années a brûlé les pâturages et augmenté les coûts d'alimentation du bétail. En conséquence, les éleveurs ont réduit le cheptel national à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans, réduisant ainsi la production de steaks et de viande hachée. La demande des consommateurs est restée généralement forte malgré les prix élevés.

"J'ai demandé au ministère de la justice d'ouvrir immédiatement une enquête sur les entreprises de conditionnement de viande qui font monter le prix du bœuf par collusion illicite, fixation et manipulation des prix", a déclaré Donald Trump dans un message publié vendredi sur le site Truth Social, sans nommer les entreprises.

Les éleveurs se plaignent depuis longtemps de la consolidation dans le secteur du conditionnement, où Tyson

TSN.N , Cargill, JBS et National Beef Packing Company contrôlent ensemble environ 80 % du marché.

Les porte-parole des quatre entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Tyson, Cargill et JBS ont payé des dizaines de millions de dollars pour régler des procès les accusant d'avoir conspiré pour gonfler les prix du bœuf américain en restreignant l'offre. Les entreprises ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

Le ministère de la justice a déjà entamé une enquête, a déclaré la ministre de la justice Pam Bondi dans un message sur X vendredi. La ministre de l'agriculture, Brooke Rollins, et l'assistante du procureur général, Gail Slater, qui dirige la division concurrence du ministère de la justice, travaillent ensemble sur l'enquête, a déclaré Pam Bondi.

"Nous avons besoin de transparence, de responsabilité et d'un marché équitable qui récompense ceux qui élèvent et produisent notre viande de bœuf, et non les entreprises intermédiaires qui manipulent le système", a déclaré Brooke Rollins dans un message publié sur X.