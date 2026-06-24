Le ministère de la Justice annonce que Chemours a accepté un accord à l'amiable de 450 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

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Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi que la société Chemours avait accepté un accord à l'amiable de 450 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars concernant le rejet de « substances chimiques persistantes » en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey.

Cet accord, conclu avec plusieurs États, prévoit une amende civile de 22,5 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars et un financement de 90 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars destiné à contrôler les rejets de substances per- et polyfluoroalkylées, connues sous le nom de PFAS , et à éliminer ces substances de l'eau potable, selon le communiqué du ministère de la Justice.

“Il s’agit du premier accord global conclu par le gouvernement fédéral pour régler des plaintes relatives à la pollution causée par un fabricant de substances chimiques persistantes”, indique le communiqué.

Selon ce communiqué, la plainte allègue que trois sites exploités par Chemours en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey ont rejeté des PFAS dans trois rivières différentes.