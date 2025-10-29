Le ministère américain de la santé organise un événement sur les projets de réforme du développement des produits biosimilaires

Le ministère américain de la santé et des services sociaux tiendra une conférence publique mercredi pour présenter ses plans visant à accélérer l'approbation des biosimilaires ou des versions génériques de médicaments biologiques complexes, dans le cadre d'une initiative plus large visant à élargir l'accès aux soins et à réduire les coûts de santé.

Cette décision intervient en dépit des efforts de lobbying déployés par les grandes entreprises pharmaceutiques et les groupes industriels, qui ont fait valoir que l'assouplissement des exigences pourrait nuire à l'innovation et limiter les options thérapeutiques.

Le Financial Times, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée de mercredi, a indiqué que la Food and Drug Administration (FDA) américaine devrait réduire le nombre d'études cliniques humaines requises pour certains biosimilaires et diminuer les coûts de développement des médicaments fabriqués à partir de cellules vivantes.

L'événement organisé par le HHS devrait débuter à 13 heures (heure de l'Est), selon son site web .

Selon la FDA, les médicaments biologiques constituent la catégorie de médicaments qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et représentent une part importante et croissante des coûts des soins de santé.

Les biosimilaires se sont heurtés à de nombreux obstacles, notamment l'hésitation des médecins, les politiques des payeurs et la complexité des litiges en matière de brevets.

Des fabricants de médicaments tels que Eli Lilly LLY.N , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont mis en garde les investisseurs contre l'impact de la concurrence des biosimilaires dans les dossiers réglementaires, tandis que les fabricants de génériques, dont Teva TEVA.TA , Dr Reddy's REDY.NS et Sandoz SDZ.S , ont soutenu les réformes.

La décision de la FDA fait suite aux récents accords sur les prix conclus entre le président américain Donald Trump et les fabricants de médicaments, qui ont accentué la pression sur les revenus des médicaments de marque.