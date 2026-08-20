Le ministère américain de la Justice s'oppose à la tenue d'une audience immédiate dans le cadre du litige concernant la licence Disney ABC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations tirées du dossier judiciaire aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Jeudi, le ministère américain de la Justice a exhorté un juge à ne pas fixer d’audience d’urgence concernant le recours intenté par Disney visant à empêcher la Commission fédérale des communications (FCC) de procéder à un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement. Disney a demandé au juge fédéral de districtLoren AliKhan, à Washington, de tenir une audience d’ici mardi concernant sa demande d’injonction provisoire, tandis que le gouvernement a estimé que cela n’était pas nécessaire. La FCC a accepté de donner un préavis d’au moins 48 heures avant de rendre une décision visant à renvoyer les licences ABC de Disney devant une commission d’audition.

Le président Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont émis des critiques à son égard ou à l’égard de son administration, et a fait pression à de nombreuses reprises sur la FCC pour qu’elle révoque les licences d’ABC.

Disney a déclaré que la FCC cherchait à exercer des pressions et à exercer des représailles contre « une chaîne qui refuse de se plier aux exigences de l’administration », qualifiant les actions de l’agence d’« atteinte extraordinaire à la liberté d’expression ».

Disney a déclaré que la FCC « cherchait en réalité à obtenir l’autorisation d’imposer des sanctions draconiennes avec un préavis de seulement 48 heures ». Le ministère de la Justice a précisé que la délivrance d’une ordonnance de désignation d’audience ne constituait pas une sanction, mais mettrait en place une procédure administrative supplémentaire au cours de laquelle Disney et ABC « auraient la possibilité de présenter leurs arguments ».

Trump a mené une série d’attaques virulentes contre les médias d’information et cette dernière initiative fait suite à une bataille de deux ans entre Trump et Disney. Le mois dernier, Trump a de nouveau réclamé que les chaînes ABC se voient retirer leurs licences, car le réseau avait refusé de diffuser un discours en prime time sur les élections.

Le président de la FCC, Brendan Carr, qualifie le recours de Disney d’infondé.