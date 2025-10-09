 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 032,00
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministère américain de la justice ouvre une enquête sur l'effondrement de First Brands, selon le FT
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur la faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

L'enquête, menée par le bureau du procureur du district sud de New York, n'en est qu'à ses débuts et est décrite comme une mission d'enquête, selon le rapport.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

First Brands n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank