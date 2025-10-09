Le ministère américain de la justice ouvre une enquête sur l'effondrement de First Brands, selon le FT

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur la faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

L'enquête, menée par le bureau du procureur du district sud de New York, n'en est qu'à ses débuts et est décrite comme une mission d'enquête, selon le rapport.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

First Brands n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.