Le ministère américain de la Justice n'a pas conclu qu'Alice Huang était une espionne chinoise, affirme Blanche

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a déclaré jeudi que le ministère de la Justice n’avait pas encore tiré de conclusion quant à savoir si Alice Huang, la femme d’affaires chinoise qui a eu une liaison avec l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, était une espionne chinoise.

Lors d’une conférence de presse, Todd Blanche a déclaré que "bien sûr", le FBI enquêtait sur les informations selon lesquelles Alice Huang travaillait pour le gouvernement chinois.

Interrogé lors d’une interview diffusée plus tard dans la journée de jeudi sur la question de savoir si Alice Huang aurait dû démissionner, le président américain Donald Trump a réaffirmé qu’il n’avait pas encore été établi si Alice Huang était une espionne.

“La question essentielle est la suivante: cette femme était-elle une espionne? Et je ne sais pas si cela a déjà été établi. Mais si cette femme était une espionne, alors oui. Si elle n’était pas une espionne, la situation serait peut-être différente”, a déclaré Trump au podcast "Straight Shooter", ajoutant qu’il s’était entretenu avec Jensen Huang mercredi.

Jensen Huang a démissionné jeudi, à l’issue d’un processus qui s’est étalé sur plus d’un an, ayant débuté par un article du New York Times publié en octobre 2025 qui le liait à Alice Huang, une ancienne cadre de la société singapourienne Megaspeed, partenaire officiel de Nvidia dans le domaine du cloud – un statut très convoité qui lui conférait un accès prioritaire aux puces Nvidia.

Des articles ultérieurs ont indiqué que les services de renseignement américains estimaient qu’Alice Huang agissait pour le compte des services de renseignement chinois. Pékin a nié qu’Alice Huang soit une espionne. Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter ces informations.

Alice Huang a quitté Singapour en février et s’est vu interdire de revenir dans le pays à l’issue d’une enquête sur d’éventuelles infractions, a déclaré jeudi le ministère de l’Intérieur singapourien. Le ministère a précisé que l’enquête ne portait pas sur des faits d’espionnage.

Le 8 novembre, Jensen Huang a admis avoir été infidèle à sa femme sans donner de détails sur cette relation.