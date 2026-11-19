Un grand jury fédéral a mis en accusation un ressortissant russe pour avoir agi en tant qu'agent étranger dans le but de cibler la société de technologie et de défense Palantir et de surveiller ses employés, selon des documents judiciaires et deux personnes proches du dossier.

En collaboration avec des complices russes, Igor D'iu aurait quitté la Russie pour suivre des employés de ce que le ministère de la Justice a simplement décrit, dans sa déclaration sous serment et son communiqué de presse, comme une entreprise de technologie et de défense de la Silicon Valley.

Deux personnes proches du dossier , qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ont identifié cette entreprise comme étant Palantir Technologies Inc PLTR.O , qui dispose d’un grand bureau à Palo Alto, en Californie, mais dont le siège social se trouve en Floride.

Selon la déclaration sous serment, M. D'iu a pris des photos des écrans d’ordinateur des employés alors qu’il se trouvait dans un café situé près des bureaux de l' entreprise. Il a également suivi une employée sur près de 30 miles (50 km) mais a cessé de la poursuivre après que celle-ci eut contacté la police, ont indiqué les procureurs.

« Les allégations dans cette affaire décrivent une opération soutenue par l’État visant à cibler et à harceler des employés d’une entreprise américaine de technologie et de défense en raison de l’aide apportée par cette entreprise à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie », a déclaré Craig H. Missakian, procureur fédéral en chef à San Francisco, dans un communiqué.

Alex Karp, directeur général de Palantir, a publiquement apporté son soutien à l’Ukraine, et l’entreprise a déclaré avoir déployé sa technologie dans ce pays. Palantir n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

L’une des personnes, proche de la direction de l’entreprise, a indiqué que la tentative d’intrusion avait échoué et qu’elle ne modifierait en rien le soutien apporté par l’entreprise à l’Ukraine. Cette personne a ajouté qu’il était peu probable que Palantir soit la seule entreprise du secteur des technologies et de la défense à être prise pour cible par les Russes.

La nouvelle de cette surveillance présumée intervient dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité des entreprises technologiques, après la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à la suite de relations extraconjugales, notamment avec une femme soupçonnée d’avoir des liens avec les services de renseignement chinois.

D'iu, qui est actuellement détenu par les autorités fédérales, est inculpé de deux chefs d'accusation liés à son activité présumée d'agent russe, d'un chef de harcèlement interétatique et d'un chef de fraude concernant des documents d'identité. Il encourt jusqu'à 21 ans de prison. Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement s'il avait désigné un avocat.

C'est Bloomberg qui a été le premier à révéler que Palantir était la cible d'une campagne de surveillance russe.

Selon l’acte d’accusation, D’iu serait entré aux États-Unis par la frontière entre le Texas et le Mexique en juillet et aurait recherché en ligne les adresses des employés de l’entreprise en août. Après avoir suivi deux employés deux jours de suite à la sortie des bureaux de l’entreprise à Palo Alto début septembre, il a été interpellé par les forces de l’ordre locales.

Des agents du FBI ont par la suite découvert un passeport américain falsifié, des passeports russes, environ 18 000 dollars en espèces et 10 adresses manuscrites, dont au moins cinq correspondaient aux domiciles d’employés. Les procureurs ont indiqué que ses complices lui avaient dit qu’il travaillait pour « la patrie » et lui avaient demandé d’installer son ordinateur près des bureaux de l’entreprise technologique afin qu’ils puissent tenter d’obtenir des informations auprès des employés se trouvant à proximité.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue mardi.