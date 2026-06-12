Le ministère américain de la Justice donne son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par Paramount, rapporte Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)
La division concurrence du ministère américain de la Justice a donné son feu vert au projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, a rapporté vendredi Politico, citant deux sources proches du dossier.
Selon ces sources, les responsables du ministère de la Justice ont estimé que l'opération ne constituait pas une menace pour la concurrence.
Politico a rapporté, citant une source, que le département avait approuvé la fusion sans exiger de cessions, de mesures correctives comportementales ou de concessions.
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