Le ministère américain de la Justice donne son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord devait être approuvé par le ministère américain de la Justice

* La Californie et d'autres États s'apprêtent à intenter une action en justice pour bloquer l'accord

* Paramount a déclaré que l'acquisition de Warner Bros ne posait aucun problème en matière de concurrence

(Mise à jour avec des informations provenant du ministère de la Justice)

La division antitrust du ministère américain de la Justice a déclaré avoir donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O , une opération évaluée à 110 milliards de dollars. Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré dans un communiqué publié vendredi soir qu'ils avaient déterminé que la transaction ne constituait pas une menace pour la concurrence dans le domaine du streaming, de la télévision traditionnelle ou du cinéma.

Cette autorisation donne à Paramount un nouveau feu vert réglementaire à faire valoir alors qu'elle cherche à parer à une éventuelle contestation de l'accord par les États. En avril, Paramount a également demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) d'approuver les investissements étrangers soutenant l'acquisition. Des sénateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant la participation de fonds souverains du Moyen-Orient et d'entreprises chinoises. La FCC n'a pas encore rendu sa décision. Les analystes s'attendaient à ce que le ministère de la Justice ne s'oppose pas à l'accord en raison des relations politiques de Paramount. Le père du directeur général de Paramount, David Ellison, le milliardaire et cofondateur d'Oracle Larry Ellison, a noué des liens avec le président Donald Trump , et la société a embauché d'anciens collaborateurs de Trump.

Le procureur général adjoint Omeed Assefi avait déclaré que la politique n'influencerait “absolument pas” l'examen de la transaction par le DOJ.

Paramount a fait valoir que l'accord ne posait aucun problème en matière de concurrence et a déclaré que la société issue de la fusion renforcerait la pression concurrentielle sur Disney et Netflix. Cependant, plusieurs acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs hollywoodiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la fusion entraînerait une réduction des emplois et une diminution de la diversité narrative. La Californie, New York et d'autres États américains préparent une action en justice pour bloquer l'accord, ont déclaré la semaine dernière à Reuters des sources proches du dossier.