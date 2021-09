Le minerai de fer sous pression

(AOF) - Le minerai de fer connaît des jours sombres. Vendredi, son cours est tombé à 100,80 dollars la tonne, selon les données S&P Platts, enregistrant au passage une chute hebdomadaire de 22%, la pire depuis 2008. Pourtant, pas plus tard qu'au mois de mai dernier, le minerai avait atteint des sommets historiques, à plus de 230 dollars. Mais les restrictions sur la production sidérurgique imposées par la Chine, dont l'économie s'est rapidement relevée de la crise du covid, et la débâcle du promoteur immobilier Evergrande, mettant à mal le secteur immobilier, perturbent le marché.