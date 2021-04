Le minerai de fer au plus haut depuis 10 ans

Cette année encore, la reprise économique chinoise et les dépenses d'infrastructures du pays ont soutenu les prix de l'acier, et ce, en dépit des tensions avec l'Australie, le principal exportateur de minerai de fer, qui avaient suscité le courroux de Pékin après avoir demandé une enquête sur le début dé l'épidémie de Covid-19.

(AOF) - Les cours du minerai de fer ont atteint la semaine passée les 187,75 dollars la tonne, selon les données de S&P Platts, représentant un bond de 17% en un mois. Il s'agit de leur plus haut niveau depuis 2011: les prix avaient atteint en février de cette année-là les 193 dollars la tonne, poussés par une forte demande en provenance de Chine, qui avait créé un déficit d'approvisionnement.

