Le milliardaire brésilien Batista fait la navette entre Washington et Caracas, à la recherche de contrats pétroliers

Le milliardaire brésilien Joesley Batista a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez , vendredi, avant et après sa rencontre à Washington avec des responsables américains, qu'il a rassurés en leur disant qu'elle semblait prête à ouvrir l'industrie pétrolière et gazière de son pays à l'investissement, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier. Fluxus, la société énergétique de la famille Batista, qui a consolidé ses actifs en Amérique du Sud depuis qu'elle l'a acquise en 2023, évalue les opportunités commerciales au Venezuela, a déclaré la source, sous le couvert de l'anonymat.

Fluxus et J&F, la société holding des Batista, ont refusé de faire des commentaires.

La diplomatie de la navette du milliardaire, dont l'abattoir familial JBS JBSS.O a une empreinte américaine majeure et a fait des affaires au Venezuela, souligne son accès à Washington et aux capitales à travers les Amériques.

Sa rencontre avec le président Donald Trump en septembre a contribué à dégeler les relations entre les États-Unis et Brasilia , a rapporté Reuters à l'époque. Quelques semaines plus tard, M. Trump vantait son "excellente alchimie" avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et, quelques mois plus tard, il abandonnait les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur de nombreux produits brésiliens, notamment le bœuf et le café .

Le voyage de M. Batista à Caracas vendredi, d'abord rapporté par CNN Brésil, fait suite à une visite en novembre avec le président de l'époque, Nicolas Maduro, selon deux personnes familières avec le sujet. Ce dernier a été arrêté lors d'une opération militaire américaine ce mois-ci afin d' être jugé pour trafic de drogue .

Cette fois, M. Batista a pris un avion privé de Washington à Caracas pour rencontrer Delcy Rodriguez, et a trouvé l'ancienne vice-présidente de M. Maduro disposée à ouvrir le secteur de l'énergie et à respecter les engagements pris envers les États-Unis, a déclaré la source. M. Batista est retourné à Washington et a relayé l'information aux fonctionnaires de la ville.