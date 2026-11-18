Le milliardaire anglo-américain Len Blavatnik a acquis une participation de 5 milliards de dollars dans SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant une source proche de l'opération.
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M. Blavatnik, milliardaire d'origine ukrainienne et double national américain et britannique, est l'actionnaire majoritaire de Warner Music WMG.O et détient DAZN, une plateforme de streaming dont le siège est à Londres, par l'intermédiaire de sa société d'investissement Access Industries
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Access, dont le portefeuille d'investissement est évalué à plus de 40 milliards de dollars, investit dans SpaceX depuis 2020, selon le site web de la société
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Access et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires
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M. Blavatnik, qui figure parmi les 50 plus grands milliardaires du monde selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, a déboursé 3,3 milliards de dollars en 2011 pour acquérir Warner Music Group
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Il détient également des participations dans LyondellBasell Industries, DigitalOcean, BMC Software, ainsi que dans le studio de cinéma et de télévision A24
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