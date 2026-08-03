Le Michigan signale les premiers décès aux États-Unis liés à l'épidémie de cyclosporose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Michigan recense 11.234 cas liés à cette flambée épidémique, soit 461 de plus que lors du bilan de vendredi

* Selon les données du département de la santé de l'État, cette flambée épidémique a entraîné 193 hospitalisations

* C'est le comté de Wayne qui compte le plus grand nombre de cas; les adultes âgés de 30 à 39 ans sont les plus touchés

(Ajout d'un graphique et d'informations contextuelles dans les paragraphes 2, 4 et 5) par Siddhi Mahatole

Deux personnes sont décédées des suites d'une cyclosporose dans le Michigan, a annoncé lundi le département de la santé de l'État, marquant ainsi les premiers décès liés à l'une des plus importantes épidémies d'origine alimentaire de l'histoire récente des États-Unis.

La cyclosporose, une maladie intestinale causée par le parasite Cyclospora, n’est généralement pas mortelle. Toutefois, selon le Michigan, les deux personnes décédées souffraient de pathologies sous-jacentes importantes qui ont pu être aggravées par la maladie et la déshydratation qui en a résulté, d’après leurs dossiers médicaux.

Une enquête de la FDA a établi un lien entre l'épidémie, qui s'est étendue à neuf États , et de la laitue iceberg provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique, mais les autorités continuent de rechercher d'autres sources potentielles.

Le nombre de cas de cyclosporose aux États-Unis a atteint des niveaux records cette année, en partie à cause de la laitue contaminée qui a ensuite fait l’objet d’un rappel et qui a été retrouvée dans des produits vendus chez Taco Bell YUM.N , une enseigne appartenant à Yum Brands.

Bien que la Food and Drug Administration (FDA) ait établi un lien entre l’épidémie et la laitue, le nombre d’infections continue d’augmenter tandis que l’agence enquête sur d’autres sources possibles. L’épidémie a également ébranlé la confiance des consommateurs, contribuant à une baisse des ventes de laitue et à une diminution de la fréquentation des chaînes de restauration rapide telles que Sweetgreen SG.N et Chipotle CMG.N .

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé lundi 11.234 cas liés à cette épidémie, soit 461 de plus que lors du bilan de vendredi. Selon les dernières données du département de la santé, l’épidémie a entraîné 193 hospitalisations.

Le comté de Wayne, dans le Michigan, qui comprend Détroit, a signalé le plus grand nombre de cas, avec 1.379 infections. Les adultes âgés de 30 à 39 ans ont été les plus touchés dans le Michigan, représentant 2.216 cas signalés, selon les données de l'État.

Le département de la santé de l’État n’a pas souhaité fournir de détails supplémentaires.

Les cas de cette maladie intestinale n'ont cessé d'augmenter aux États-Unis ces dernières semaines, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les symptômes comprennent une diarrhée sévère, pouvant entraîner une déshydratation, des nausées et d'autres troubles gastro-intestinaux.

LES RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ POURRAIENT ENTRAVER LA RÉACTION

D'anciens responsables du CDC et des experts en sécurité alimentaire ont déclaré que les coupes budgétaires opérées dans les agences fédérales chargées de la santé ont compliqué la capacité du gouvernement à réagir aux épidémies d'origine alimentaire.

À l’échelle nationale, le CDC a recensé 6.707 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire au 28 juillet, et plus de 11.500 cas suspects supplémentaires sont encore en attente de confirmation ou d’une enquête plus approfondie.

Les mises à jour de surveillance du CDC ne prennent en compte que les cas confirmés en laboratoire, tandis que les services de santé des États peuvent également signaler des infections probables, ce qui se traduit par un nombre de cas plus élevé. L'agence a indiqué qu'elle travaillait avec les États pour mettre à jour le décompte national à mesure que de nouveaux cas sont confirmés.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré avoir pris connaissance des décès survenus dans le Michigan.

« Cette évolution souligne l’importance d’identifier la source de l’épidémie et de prévenir de nouveaux cas », a déclaré Wade Syers, spécialiste de la sécurité alimentaire à la Michigan State University Extension.