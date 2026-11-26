Le Mexique souhaite entamer des discussions avec les États-Unis concernant l'utilisation de l'espace aérien par SpaceX

Le Mexique souhaite organiser une réunion avec les autorités aériennes américaines afin de discuter des autorisations permettant à SpaceX d’utiliser l’espace aérien mexicain et, éventuellement, de délocaliser ses activités de lancement, a déclaré jeudi la présidente Claudia Sheinbaum, alors que les tensions ne cessent de s’intensifier entre Mexico et l’entreprise d’Elon Musk, dont la valeur s’élève à un billion de dollars.

Les opérations de SpaceX près de la frontière américano-mexicaine sont devenues un enjeu politique de plus en plus important au Mexique. Le Mexique a accusé SpaceX de générer de la pollution et d’autres impacts environnementaux lorsque des débris provenant des fusées de l’entreprise lancées au Texas tombent sur le territoire mexicain. Le Mexique a également fait part de ses inquiétudes concernant les perturbations de son espace aérien .

"Ce que nous cherchons à obtenir par l’intermédiaire de l’ambassade, c’est une réunion entre les autorités spatiales américaines et mexicaines afin de définir les conditions d’autorisation d’utilisation de l’espace aérien mexicain, la fréquence à laquelle cela serait autorisé et, si nécessaire, le déplacement du site de lancement", a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse matinale.

"Et puis il y a la question des débris", a-t-elle ajouté.

L’ambassade des États-Unis a renvoyé Reuters vers le Département d’État américain, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette réunion. SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les déclarations de Mme Sheinbaum.

SpaceX a déjà réfuté par le passé des informations faisant état d’une pollution environnementale.

Au début du mois, les autorités mexicaines ont indiqué que des débris provenant de l’entreprise s’étaient échoués sur une plage de l’État frontalier de Tamaulipas.

L’entreprise a déclaré dans un communiqué qu’elle s’était mobilisée pour envoyer des spécialistes afin d’aider à l’identification et de diriger les éventuels travaux de nettoyage nécessaires, et que "des tests indépendants menés sur les matériaux présents à l’intérieur du Starship et du propulseur Super Heavy, y compris des analyses de toxicité, confirment qu’ils ne présentent aucun risque chimique, biologique ou toxicologique".