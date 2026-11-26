Le Mexique souhaite organiser une réunion avec les autorités aériennes américaines afin de discuter des autorisations accordées à SpaceX pour utiliser l'espace aérien mexicain et de l'éventuel déplacement de ses activités de lancement, a déclaré jeudi la présidente Claudia Sheinbaum.
Cette initiative fait suite à l'inquiétude croissante au Mexique concernant l'impact des opérations de SpaceX près de la frontière américano-mexicaine, notamment les débris de fusées et les perturbations de l'espace aérien mexicain.
S'exprimant lors de sa conférence de presse matinale, Mme Sheinbaum a indiqué que son gouvernement avait déjà eu des discussions préliminaires avec l'ambassade des États-Unis à Mexico.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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