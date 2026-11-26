Le Mexique souhaite entamer des discussions avec les autorités américaines concernant l'utilisation de l'espace aérien par SpaceX

Le Mexique souhaite organiser une réunion avec les autorités aériennes américaines afin de discuter des autorisations accordées à SpaceX pour utiliser l'espace aérien mexicain et de l'éventuel déplacement de ses activités de lancement, a déclaré jeudi la présidente Claudia Sheinbaum.

Cette initiative fait suite à l'inquiétude croissante au Mexique concernant l'impact des opérations de SpaceX près de la frontière américano-mexicaine, notamment les débris de fusées et les perturbations de l'espace aérien mexicain.

S'exprimant lors de sa conférence de presse matinale, Mme Sheinbaum a indiqué que son gouvernement avait déjà eu des discussions préliminaires avec l'ambassade des États-Unis à Mexico.