Le Mexique a appelé jeudi ses partenaires commerciaux asiatiques à renforcer les contrôles visant à prévenir la fraude douanière, alors que le pays subit des pressions de la part de Washington pour freiner le flux de marchandises chinoises transitant par les chaînes d’approvisionnement nord-américaines.
Le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard, s'exprimant lors d'une réunion des ministres du Commerce des pays du pourtour du Pacifique au Vietnam, a exhorté les pays à renforcer l'application des règles déterminant le lieu de fabrication des marchandises et leur éligibilité aux tarifs préférentiels.
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"Nous n'allons pas affaiblir nos traités ni les règles que nous avons nous-mêmes établies, par exemple en matière de transbordement ou d'autres pratiques", a déclaré M. Ebrard.
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Cette initiative intervient alors que le Mexique subit des pressions de la part de Washington pour durcir les règles régissant l’origine des marchandises, en particulier celles contenant des composants chinois, dans le cadre des négociations sur l’avenir de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA)
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Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré en juillet que Washington souhaitait des règles plus strictes exigeant que les véhicules fabriqués en Amérique du Nord contiennent davantage de pièces régionales et moins de composants asiatiques, ainsi que des exigences plus strictes pour les produits électroniques et pharmaceutiques
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M. Ebrard a déclaré que les pays devaient améliorer la traçabilité des marchandises afin de déterminer leur lieu de production et d’empêcher les transbordements illégaux, dans le cadre desquels les produits transitent par des pays tiers pour bénéficier indûment d’avantages commerciaux
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Le Mexique a déjà relevé ses droits de douane jusqu’à 50 % sur un large éventail d’importations en provenance de pays avec lesquels il n’a pas conclu d’accords de libre-échange, notamment la Chine, afin de protéger ses fabricants nationaux
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M. Ebrard a également exhorté les partenaires commerciaux du Pacifique à acheter davantage de produits mexicains afin de remédier à un important déséquilibre commercial, tout en proposant des investissements conjoints dans le secteur manufacturier, en particulier dans l’électronique
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