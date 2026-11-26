Le Mexique a appelé jeudi ses partenaires commerciaux asiatiques à renforcer les contrôles visant à prévenir la fraude douanière, alors que le pays subit des pressions de la part de Washington pour freiner le flux de marchandises chinoises transitant par les chaînes d’approvisionnement nord-américaines.

Le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard, s'exprimant lors d'une réunion des ministres du Commerce des pays du pourtour du Pacifique au Vietnam, a exhorté les pays à renforcer l'application des règles déterminant le lieu de fabrication des marchandises et leur éligibilité aux tarifs préférentiels.