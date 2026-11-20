Le Mexique devrait conserver l'année prochaine la meilleure note en matière de sécurité aérienne américaine attribuée par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), a déclaré le directeur général de l'opérateur aéroportuaire mexicain OMA, OMAB.MX , alors que des inquiétudes avaient récemment été exprimées quant à la possibilité que ce statut soit remis en cause.
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Ricardo Dueñas, directeur général d’OMA, a déclaré lors d’une interview diffusée jeudi soir dans le podcast “Next Moves” que la communication entre les autorités mexicaines et américaines s’était améliorée ces dernières semaines et que la société était “très optimiste” quant au maintien du Mexique dans la catégorie 1 l’année prochaine
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Le Mexique a retrouvé son statut de catégorie 1 en septembre 2023 après plus de deux ans passés en catégorie 2, un déclassement qui avait empêché les transporteurs mexicains de lancer de nouvelles liaisons vers les États-Unis et limité certaines activités de partage de codes
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Ces déclarations font suite aux annonces des autorités mexicaines le mois dernier, selon lesquelles la FAA avait signalé près d’une vingtaine de problèmes à résoudre, ce qui a incité le gouvernement à augmenter le budget de l’autorité de régulation de l’aviation et à renforcer ses effectifs afin de consolider la surveillance et d’éviter un déclassement
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